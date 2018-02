MSC: Russlands Ex-Botschafter Sergei Kisljak zu US-Vorwürfen wegen angeblicher Wahl-Einmischung

Der russische Diplomat, Sergei Kisljak, betonte, dass es "keine Einmischungen, keine geheimen Abstimmungen" gegeben hat. Aus seiner Erfahrung seien die russisch-amerikanischen Beziehungen das Opfer des "Vorwahl"-Prozesses in den USA. Er bezeichnete den Vorwurf der angeblichen Einmischung des russischen Staates in die US-Wahlen als "Unsinn".

Nachdem ich eine ganze Weile in den USA gelebt habe, denke ich, dass fast alles in den [Vereinigten] Staaten Vorwahl ist. Und in diesem Jahr sind im November erneut Wahlen".