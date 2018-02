Flugzeugabsturz bei Moskau: Angehörige der Unfallopfer – Und einer kam davon

Quelle: Reuters Ein Teil der Antonov AN-148 (Saratov Airlines), die am 11. Februar nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedovo verunglückte, am Absturzort außerhalb Moskaus.

Nach dem Absturz der An-148-Maschine am 11. Februar mit insgesamt 71 Insassen an Bord ist die Ursache der Katastrophe noch unklar geblieben. Inzwischen hat RT mit den Angehörigen der Verstorbenen gesprochen. Manche von ihnen können es immer noch nicht begreifen, dass ihre Freunde, Verwandten und Kollegen nicht mehr am Leben sind.