Yandex adelt eine Baugrube in Moskau zum "Naturreservat"

© RBTH Platz vor dem Pawelezker Fernbahnhof

Trotz anhaltendem Bauboom in Moskau: Nicht jede Baustelle wird vollendet. Aber auch dann gibt es eine kreative Lösung: So verwandelte sich die Baugrube am Pawelezker Fernbahnhof in eine Art Naturreservat. Nicht ohne Zutun des russischen IT-Riesen Yandex.