Moskau: Körper des russischen Su-25 Piloten in Syrien geborgen und nach Russland gebracht

Quelle: Sputnik

Der Körper von Major Filipow, der Su-25-Pilot, welcher in Syrien abgeschossen wurde und sich in Folge mit einer Granate in die Luft jagte, anstatt sich von Dschihadisten gefangen nehmen zu lassen, wurde geborgen und nach Russland zurückgebracht.