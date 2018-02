Jahrhundert-Schneefall in Moskau: Autofahrer fluchen, Kinder frohlocken [Video]

Am vergangenen Wochenende ist in Moskau so viel Schnee gefallen, wie seit 1957 nicht mehr. Zwar wurde die Bevölkerung vor einem Unwetter mit viel Schnee gewarnt, aber ein Verkehrschaos war unausweichlich. RT Deutsch hat sich in Moskau umgehört.