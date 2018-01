Russland: Ausländische Direktinvestitionen wachsen konstant inmitten eines Wirtschaftsaufschwungs

Quelle: Sputnik

Russland wird immer attraktiver für ausländische Investoren, die bereit sind, konstant in die Wirtschaft zu investieren. Das teilte Russlands Minister für Wirtschaftsentwicklung, Maksim Oreschkin, am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit.