"High five" - für fünf Rubel abheben: Aeroflot bietet Tickets zur WM für sieben Cent an

Russlands größte Fluggesellschaft Aeroflot hat das erste Flugticket zum Sonderpreis von fünf Rubeln (0,07 Euro) ausgestellt. Diese können von russischen Fußball-Fans erworben werden, die zu den WM-Spielen ihrer Nationalmannschaft in diesem Sommer reisen wollen.

Der "Fan-Tarif" von Aeroflot erlaubt es einem russischen Anwohner, der im Besitz eines Tickets für ein Russland-Spiel ist, nur fünf Rubel für einen entsprechenden Inlandsflug während der Weltmeisterschaft zu bezahlen. Das erste Ticket ging an einen sparsamen Passagier aus Nowosibirsk, der einen Hin- und einen Rückflug nach Moskau für nur zehn Rubel (0,14 Euro) buchte.

Der Fan-Tarif gibt Fans aus allen Ecken des größten Landes der Erde die Möglichkeit, nach Moskau, Sankt Petersburg und Samara zu reisen, um die Spiele der russischen Elf in der Gruppe A bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen.

Dazu gehören auch das Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien am 14. Juni im Luschniki-Stadion in der russischen Hauptstadt sowie alle anderen Städte, in die sie reisen können, wenn das Team weiterkommt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Aktion bereits bei einem Treffen mit Aeroflot-Chef Witali Saweliew im Dezember befürwortet, bei dem Saweliew erklärte, dass das Unternehmen die Fans mit ihren fünf-Rubel-Preisen für die Tickets im Sinne eines "High five" ansprechen wolle.

Wir wollen allen russischen Fans, die die Spiele der Nationalmannschaft besuchen, ein 'High five' geben. Wir werden alle russischen Fans, die die WM-Spiele besuchen, gemäß unserem Flugplan in jede Gastgeberstadt fliegen. Der Preis für ein One-Way-Ticket beträgt nur fünf Rubel, inklusive Steuern und Treibstoffzuschlag. Um unnötigen Ärger zu vermeiden, werden wir drei Tage vor den geplanten Spielen mit dem Verkauf der Tickets beginnen", so Saweliew.

Aeroflot wurde bei den jährlichen World Travel Awards in Phu Quoc, in Vietnam, zur weltweit führenden Luftfahrtunternehmen für das Jahr 2017 gewählt. Das Unternehmen ist auch einer der Hauptsponsoren des englischen Premier-League-Clubs Manchester United.