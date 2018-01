Sergei Lawrow: "Kiews Kriegspartei will Minsker Abkommen begraben"

Sergei Lawrow hat auf den 26. "International Educational Christmas Readings" eine Ansprache gehalten. Leitsatz der diesjährigen Veranstaltung lautete "Moralische Werte und die Zukunft der Menschheit".

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch berichtete, hat sich Lawrow zu dem kürzlich von der ukrainischen Führung verabschiedeten "Donbass-Reintegrationsgesetz" geäußert.

Der Chefdiplomat erläuterte zum derzeitigen Stand des Minsker Friedensprozesses:

Der einzige Stolperstein auf diesem Weg ist Kiews "Kriegspartei", die das Minsker Abkommen begraben möchte. Sie begünstigt Extremisten während sie eine Blockade über den Donbass verhängt und ein Gesetz in der Werchowna Rada [im Parlament] verabschiedet, das im inner-ukrainischen Konflikt eine militärische Lösung schönredet.

Zum Gesetz selbst hat RT Deutsch bereits berichtet.

Am Montag hatte wiederum der ukrainische Präsident Petro Poroschenko eine Erklärung zur Sachlage abgegeben, in der es hieß:

Weder der Geist noch das Wort in diesem Gesetz geht gegen das Minsker Abkommen, entgegen dem, wie es manche darstellen wollen. Die Ukraine hält sich beharrlich und wird sich auch in Zukunft beharrlich an ihre internationalen Verpflichtungen halten.