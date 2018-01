Duma humorfrei: Schwarze Komödie "The Death of Stalin" aus russischen Kinos entfernt

Eine schwarze Komödie über den Tod von Josef Stalin wurde nur wenige Tage vor der Veröffentlichung aus den Kinoprogrammen Russlands herausgenommen, nachdem mehrere Mitglieder eines Staatsduma-Ausschusses behaupteten, sie enthalte "Elemente des Extremismus".

Am Dienstag erklärten mehrere Mitglieder des Kulturausschusses, Russland solle die Veröffentlichung von "The Death of Stalin", einer französisch-britischen Produktion, verschieben.

"Wir drängen darauf, den Film nicht zu verbieten, da wir dies nicht gesetzlich tun sollen, sondern zusätzliche Untersuchungen durchzuführen, weil wir zum Beispiel einige Elemente des Extremismus darin sehen", sagte die ehemalige Schauspielerin Elena Drapeko, die stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses, gegenüber der Presse.

'The Death of Stalin' wird von dem prominenten schottischen Satiriker und Fernsehregisseur Armando Iannucci inszeniert, dem Mann hinter den politischen Satire-Fernsehserien 'Veep' (USA) und 'The Thick of It' (GB).

Laut dem 69-jährigen Drapeko entfacht der Film "absichtlich den Streit innerhalb unserer Gesellschaft".

Es ist so ekelhaft! So etwas habe ich noch nie gesehen! Das ist absolute Verleumdung, ein Bluffspiel, das uns davon überzeugen soll, dass unser Land schrecklich ist und die Menschen und Herrscher sind alle Narren – alles ist verzerrt, von der Hymne bis zu den Charakteren", sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass mehrere Komiteemitglieder zusammen mit dem Oscar-prämierten Regisseur Nikita Michalkow einen Brief an den russischen Kulturminister Wladimir Medinsky geschickt hätten, in dem sie ihm darum baten, "die Veröffentlichung des Films zu verschieben".

Der Film "beleidigt unsere historischen Symbole: die sowjetische Hymne, Orden und Medaillen", sagte Pavel Pozhigailo, Mitglied des öffentlichen Rates des Kulturministeriums, dem russischen Fernsehkanal RBC am Dienstag.

Er beschwerte sich, dass Marschall Schukow, der ikonische sowjetische Militärkommandant, im Film "als Schwachkopf dargestellt wird".

