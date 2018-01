Russland: Dritter Angriff auf eine Schule innerhalb von nur einer Woche [Video]

Quelle: Sputnik Spezialeinheiten der Polizei im russischen Ulan-Ude am 19. Januar.

In Russland hat es innerhalb von nur einer Woche drei Angriffe auf Schulen gegeben. Beim heutigen Angriff in der sibirischen Stadt Ulan Ude wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt. Nicht das erste Vorkommnis dieser Art in Russland.