Eine Gruppe von dschihadistischen Kämpfern, die am Silvesterabend die russische Luftwaffenbasis Khmeimim in Westsyrien angegriffen hatte, wurde von russischen Sondereinsatzkräften gefunden und getötet. Dies teilte das Verteidigungsministerium mit.

Während der letzten Phase der Operation hat eine russische Spezialeinheit das Basislager der militanten Saboteurgruppe nahe der westlichen Grenze der Provinz Idlib lokalisiert.

Als die Terroristen am Ort eintrafen, wurde die gesamte Gruppe mit einer hochpräzisen "Krasnopol"-Waffe eliminiert, als sie im Begriff waren, in einen Kleinbus einzusteigen", heißt es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums weiter. Mehr Informationen in Kürze.

Der russische Militärgeheimdienst konnte zudem auch den Ort in derselben Provinz ausfindig machen, wo Kämpfer unbemannte Luftfahrzeuge zusammenstellten und lagerten. Anschließend wurde auch diese Anlage mit einem hochpräzisen Angriff zerstört.

Die gleiche"Krasnopol"-Granate, bei der es sich um ein großkalibriges, von der Haubitze abgeschossenes, gelenktes Geschoss handelt, wurde nach Angaben des Ministeriums auch bei dieser zweiten Operation verwendet.

Der russische Luftwaffenstützpunkt Khmeimimim wurde innerhalb weniger Wochen zweimal angegriffen. Am 31. Dezember wurde der Flugplatz von einer militanten Gruppe mit Mörserfeuer beschossen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kamen bei dem Anschlag zwei Soldaten ums Leben.

Eine Woche später wurden der Luftwaffenstützpunkt und der Versorgungspunkt der Marine in Tartus von etwa 13 Angriffsdrohnen attackiert. Russische Flugabwehr- und elektronische Kampfeinheiten wehrten den Angriff ab und schafften es, drei Geräte intakt einzufangen.