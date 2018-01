Eine Revolution in Russland ist möglich: Russische Kommunisten im RT-Interview [Video]

Quelle: Reuters

Ein Bild aus dem Jahr 2005. Damals gingen im Januar und im Februar hunderttausende Menschen in 70 russischen Städten auf die Straße, um gegen die so genannte Monetarisierungsreform im Gesundheitswesen zu protestieren. Hier: Ein protestierender Rentner im südrussischen Stawropol am 18. Februar 2005.