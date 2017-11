Russische Justiz benennt ausländische Medien für mögliche Registrierung als Agenten

Das russische Justizministerium hat Briefe an wenigstens neun Medienunternehmen versandt, in denen es um eine mögliche Registrierung als Auslandsagenten geht. Darunter sind: Voice of America und Radio Free Europe/Radio Liberty.