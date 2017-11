"Durchbruch oder Tragödie?": Russland streitet über Revolution. Duma-Parteien im Gespräch (Trailer)

Selbst die einstigen Gegner im Westen räumen ein: Die Revolution in Russland 1917 war ein planetarisches Ereignis, das die Welt nachhaltig veränderte. In Russland aber steht man der Revolution und deren Erbe mit gemischten Gefühlen gegenüber.

Das zeigt auch das Parteienbarometer: In kaum einer Frage sind die Parteien im russischen Parlament so uneinig wie in der Bewertung der Revolution. Am 7. November jährte sich die Machtübernahme im damaligen Petrograd durch die Russische Sozial-Demokratische Arbeiterpartei der Bolschewiki: Ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr zur alten Ordnung in Russland. Fachtagungen, Museumsausstellungen sowie Fernsehserien und Talkshows erinnern in diesen Tagen an die Revolution. Aber die Gesellschaft ist im Verhältnis zu den damaligen Ereignissen und deren Folgewirkungen gespalten. Insbesondere in den politischen Parteien schimmern die Unterschiede bezüglich der Bewertung der Revolution deutlich durch.

RT Deutsch nutzte einmalige Chance, das russische Meinungsspektrum zur Revolution abzubilden und sprach mit den Experten aller Parlamentsparteien.