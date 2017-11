Gehört die Zukunft dem Sozialismus? Weltweites Forum der linken Kräfte rühmt Oktoberrevolution

Ein junger Teilnehmer des feierlichen Marsches zum 100-Jahres-Gedenken der Oktoberrevolution in Moskau am 7. November 2017.

Die halbe Welt war am Vorabend der Feierlichkeiten zur Oktoberrevolution in Moskau zu Gast. Nicht weniger als 130 Delegationen folgten der Einladung der Kommunistischen Partei Russlands, auf deren Forum 100 Jahre nach den Ereignissen um den 7. November 1917 über die Herausforderungen für heutige Kommunisten zu sprechen.

In Zeiten eines globalen Turbo-Kapitalismus und zunehmenden Unterschieden zwischen Arm und Reich mangelt es in dieser Hinsicht nicht an Gesprächsstoff.

RT Deutsch war vor Ort und konnte mit mehreren Teilnehmern des Forums sprechen.