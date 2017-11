"Hört auf, seine Leiche anzustarren" - Kadyrow drängt zu Beerdigung Lenins

"Über die Frage der Beerdigung Lenins muss natürlich der russische Präsident Wladimir Putin bestimmen, aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir aufhören sollten, auf eine Leiche zu starren", schrieb Kadyrow auf seinem Telegram-Account.

Der tschetschenische Präsident fügte hinzu, dass es viel Geld koste, den einbalsamierten Körper zu erhalten, aber kein praktisches Ergebnis bringe außer "einen Sarg mit einem toten Mann darin im Herzen Russlands auf dem Roten Platz".

Kadyrow rief die russischen Behörden außerdem dazu auf, eine Beisetzung für den Kopf von Hadschi Murat zu organisieren, eines berühmten islamischen Rebellen, der im frühen 19. Jahrhundert gegen das Russische Reich gekämpft hatte. Das Haupt des Aufständischen befindet sich bis heute in einem Sankt Petersburger Museum.

Anlass für die Erklärung des tschetschenischen Oberhaupts war der Vorschlag der Sprecherin des Russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, ein Referendum darüber abzuhalten, ob Lenins Körper im Mausoleum bleiben oder anderswo begraben werden sollte. Gleichzeitig rief die Senatorin dazu auf, diesbezüglich nichts zu übereilen, weil Lenins Name nach wie vor wichtig für eine ganze Generation von Russen sei.

Ich denke, es ist falsch, in solchen Dingen kopfüber zu agieren und brutale Gewalt anzuwenden. Ich bin zuversichtlich, dass die Beerdigung eines Tages geschehen wird, aber es muss passieren, wenn die Gemeinschaft einen Konsens in dieser Frage erreicht", sagte sie in einem Interview mit der Zeitung Argumenty i Fakty.