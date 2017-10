Russischer Powerlifter hebt 440 Kilogramm - Weltrekord [Mit Video]

© Screenshot/YouTube Juri Belkin bei seinem Weltrekord in Moskau

Wo auch immer der erst 25-jährige Juri Belkin an einem Wettkampf teilnimmt, purzeln die Rekorde. So auch in der vergangenen Woche bei den Weltmeisterschaften der World Raw Powerlifting Federation (WRPF) in Moskau. Belkin hob insgesamt im Bewerb mehr als das Vierfache seines Körpergewichts.