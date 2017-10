Putin ordnet vorzeitige Erhöhung von Renten für Militärs und Einsatzkräfte an

Bei einem Treffen mit den Kabinettsmitgliedern erklärte der russische Präsident, dass die ursprünglich für Februar 2018 geplante Indexanpassung der Militärrenten stattdessen so zeitnah wie möglich erfolgen sollte. Idealerweise sollte sie zum 1. Januar, zeitgleich mit der geplanten Erhöhung der Löhne der aktiven Militärs, stattfinden.

Wir sollten es so machen wie bereits in früheren Zeiten und am 1. Januar die Renten unserer pensionierten Militärs und ähnlicher Personengruppen - wie Polizei, Nationalgarde oder Feuerwehr - erhöhen. Aber um dies tun zu können, müssen wir das dafür notwendige Geld bereits im Laufe dieses Jahres zuweisen", sagte der Präsident.