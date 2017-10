Russische Zeitung Nowaja Gazeta will ihre Reporter zum Selbstschutz bewaffnen

Quelle: Reuters © RIA Novosti/Pool Dmitri Muratow, Chefredakteur der russischen Zeitung Nowaja Gazeta, interviewt Dmitri Medwedew, Moskau, Russland, 13. April 2009.

Ein offenbar geistig Verwirrter verübte am Montag eine Messerattacke auf die Vize-Chefredakteurin des Radiosenders Echo Moskwy. Nun will die russische Zeitung Nowaja Gazeta ihre Journalisten in der Selbstverteidigung trainieren und sie mit Waffen ausstatten.