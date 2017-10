FSB versus Telegram: Der Plattform-Gründer Pavel Durow will keine Strafe zahlen

Quelle: Reuters Pavel Durov erzählt auf dem World Mobile Kongress in Barcelona über seine Pläne, Sprachmitteilungen unverschlüsselt zu versenden, Spanien in März 2016.

Ein Moskauer Gericht verurteilte den Messengerdienst Telegram, eine Strafe in Höhe von 800.000 Rubeln zu zahlen. Der Grund ist die Weigerung, sicherheitsrelevante Daten an den Sicherheitsdienst FSB weiterzugeben. Der Gründer der populären App, Pavel Durov, will das Urteil anfechten.