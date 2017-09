Moskau feiert Geburtstag: 870 Jahre junge Stadt weiht Park und Stadion ein

Quelle: Reuters Moskau feiert Geburtstag: 870 Jahre junge Stadt weiht Park und Stadion ein (Symbolbild)

Am 9. und 10. September feiert Moskau den 870. Geburtstag. In der Stadt finden rund 400 Events in verschiedenen Stadtteilen statt: Theaterfestivals, Konzerte, Straßenfeste, Ausstellungen, kostenlose Exkursionen in Museen. Das Stadtjubiläum hat um 12 Uhr Ortszeit mit einem musikalischen Programm auf dem Roten Platz begonnen.