Westen schürt Panik vor russischem Militärmanöver - Von der Leyen verbreitet falsche Zahlen

© Reuters Russische Marine während der Übung "Zapad 2013".

Mitte September beginnt in Weißrussland das Militärmanöver „Zapad 2017“, an dem russische und weißrussische Streitkräfte teilnehmen. Der Westen und die NATO zeigen sich alarmiert. Deren Sorgen, Bedenken und Warnungen muten geradezu abenteuerlich an.