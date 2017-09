Krim-Oberhaupt beschuldigt Ukraine für eskalierende Spannungen und Terrorismus an Krim-Grenze

Das Oberhaupt der Krim-Republik hat erklärt, dass Kiew den Frieden bewusst durch den Einsatz von Einheiten, die aus nationalistischen Radikalen bestehen, in der Nähe der Grenze untergräbt. Weiter fügte er hinzu, dass die Situation in der Krim jedoch ruhig und kontrollierbar bleibe.

"Sie stationierten Schützen aus dem Rechten Sektor [einer ultranationalistischen ukrainischen Gruppe, die in Russland verboten ist] und das sogenannte Krim-Tataren-Bataillon in der Nähe der Krim-Grenze. Die Grenzregionen sind zu einem Sumpf von Extremismus und Terrorismus geworden", schrieb Sergei Aksjonow auf seiner Facebook-Seite, nachdem er an einer gemeinsamen Sitzung der Republik Krim und des Föderalen Anti-Terrorismus-Komitees teilgenommen hatte.

Aksjonow versicherte, dass die Situation auf der Krim ruhig und kontrollierbar sei. Der militärische Konflikt in der südöstlichen Ukraine und die Massenmigration aus diesen Regionen nach Russland seien aber die wichtigsten Herausforderungen, die die Sicherheitsbeauftragten zu bewältigen haben.

Mitte August kündigte Lenur Islamow, ein Anführer der "Medschlis des Krimtatarischen Volkes", einer Organisation, die im April des vergangenen Jahres auf der Krim wegen Extremismus verboten wurde, an, dass er ein freiwilliges Krim-Tataren-Bataillon gegründet habe, um die Krim durch Militärmacht zurückzuerobern. Die Krim-Direktion des russischen Inlandsgeheimdienstes (FSB) leitete darauf ein Strafverfahren ein.

In der selben Zeit teilten mehrere hochrangige Krim-Beamte mit, dass trotz der Versuche der ukrainischen Behörden, die Halbinsel zu isolieren und ihrer tourismusorientierten Wirtschaft zu schaden, der Besucherfluss konstant geblieben ist und viele der Besucher sogar aus der Ukraine kommen.

Der Chef des Krim-Komitees für interethnische Beziehungen, Zaur Smirnow, sagte, dass die ukrainische Regierung den Grenzschutzbeamten befohlen hatte, künstliche Verzögerungen an Übergangspunkten zu schaffen und die Ukrainer zu zwingen, Stunden an den Übergangspunkten an der Krim-Grenze zu verbringen. Er fügte hinzu, dass am Ende dieser Plan jedoch gescheitert ist, da das Interesse an der Krim unter den Touristen nur zunimmt.

Der Leiter des Ausschusses der Krim-Regierung für Beziehungen zwischen den Volksgruppen, Saur Smirnow, verkündete: "Der Versuch, der Krim eine Tourismusblockade aufzuzwingen, ist fehlgeschlagen, denn Tausende ukrainische Staatsbürger haben ihre Entscheidung, die Krim zu besuchen, trotz aller Propaganda und übermäßig langer Schlangen nicht geändert".