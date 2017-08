Festgenommene Terroristen wollten in Moskau "Mutter des Satans" explodieren lassen [VIDEO]

Quelle: RT Russischer Inlandsgeheimdienst FSB nimmt vier Terrorverdächtige fest [VIDEO

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat am Montag vier Menschen festgenommen, die Terroranschläge in Moskau geplant haben sollen. Ihre Ziele sollten unter anderem der öffentliche Verkehr, große Handelszentren und weitere belebte Orte gewesen sein, so die Pressestelle der Behörde. Der FSB hat ein Video der Operation veröffentlicht.