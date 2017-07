Russische Nationalgarde kündigt Gründung eigener "Wissenschaftsfirmen" für diesen Herbst an

Quelle: www.globallookpress.com

Die russische Nationalgarde wird in Kürze spezielle Einheiten haben, um an Forschung und Entwicklung in den Bereichen IT und Waffen zu arbeiten sowie das Image der Organisation in den Medien zu fördern.