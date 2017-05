Siegesparade in Moskau: Wie wichtig ist Militärtechnik für die Veteranen?

Der Tag des Sieges wurde 1965 als Feiertag in der Sowjetunion eingeführt. Am 9. Mai soll an den Sieg über das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg und damit an das Ende des „Großen Vaterländischen Kriegs“ gedacht werden. In Russland gilt er als der wichtigste Feiertag des Jahres.