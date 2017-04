Cyber-Attacken gegen russische Botschaften: Facebook macht mit

Während ihres wöchentlichen Briefings am Mittwoch warnte Maria Sacharowa von einer zunehmenden Anzahl gefälschter Accounts russischer Auslandsvertretungen. Zuletzt waren vermeintliche Accounts der Vertretungen in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht, die auf den ersten Blick von den echten schwer zu unterscheiden waren. Sie werden professionell geführt und greifen Resonanzthemen auf.

Nach wiederholten Anfragen ans Facebook sperrten die Administratoren des weltweiten Netzgiganten nicht etwa den Fake-Account für die Vertretung in der Slowakei, sondern den offiziellen Account der Botschaft.

Soweit zu den Hackern, Einflüssen, Provokationen, informationellen Aggression, Infokriegen usw. - Wir betrachten das Erscheinen solcher gefakter Seiten im Kontext einer neuen Spirale informationeller Aggression gegen unser Land vonseiten des Westens", so Sacharowa.

Die Besucher der Facebookseiten des russischen Außenministeriums warnte Sacharowa vor den gefälschten Accounts und wies auf die Verantwortungslosigkeit solcher Praktiken hin. Sie könnten in unsicheren Zeiten, gerade dann, wenn man krisenbedingt auf verlässliche Informationen angewiesen ist, viel Schaden anrichten.

Erst nach Tagen rechtmäßiger Zustand hergestellt

Der Vertreter der Botschaft, Nikolai Lewschunow, teilte am 19. April gegenüber der Nachrichtenagentur TASS mit, dass die eigene Seite der Botschaft gesperrt wurde.

Unterdessen arbeitet die vor einiger Zeit fabrizierte Fake-Seite unbehelligt weiter. Sie wurde sie mittlerweile in 'Sowjetische Botschaft in der Tschechoslowakei' umbenannt. Dort werden offensichtliche Lügen über Ereignisse in Russland und der Slowakei veröffentlicht", sagte der Diplomat.