Russland belegt Facebook mit "Google-Steuer"

Quelle: Sputnik

Der Social-Media-Riese Facebook wurde in die Liste der IT-Firmen aufgenommen, die in Russland als ausländische Unternehmen Steuern zahlen. Dort werden Firmen gelistet, die ihr Geld mit dem Verkauf von elektronischen Inhalten in Russland verdienen.