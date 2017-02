RT-Exklusiv: Seltene Einblicke in das militärische Zentrum Russlands

Wie gerne würden sich ausländische Geheimdienste dieses Gebäude an der Moskwa einmal näher ansehen? Es geht um das nationale Führungszentrum für Verteidigung der Russischen Föderation, von dem aus alle Aktivitäten des russischen Militärs koordiniert werden. RT erhält als erstes Nachrichtennetzwerk exklusive Einblicke in die wohl am stärksten bewachte Einrichtung des russischen Militärs.