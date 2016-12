Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur: Es gab systematisches Doping, aber kein Staatsdoping

Quelle: Reuters Gleich mehrere Tage unterhielt sich die Rusada-Chefin Anna Anzeliowitsch mit der New York Times.

In die Debatte um russische Dopingsünden bei den Olympischen Spielen kommt Bewegung. In einem Gespräch mit der New York Times erklärte Anna Anzeliowitsch, Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur, Olympioniken des Landes hätten jahrelang systematisch gedopt. Ein staatliches Doping-Programm habe allerdings nicht existiert.