Kinder-Doppelmord in Moskau – Mutter legt Geständnis ab

Quelle: Sputnik © Jewgeni Odinokow Kinder-Doppelmord in Moskau – Mutter legt Geständnis ab (Symbolbild)

Am Dienstagabend wurden in einer Moskauer Wohnung die Leichen von zwei Minderjährigen sichergestellt. Laut vorläufigen Angaben sollen die Kinder von ihrer eigenen Mutter erstickt worden sein. Die Frau legte bereits ein Schuldbekenntnis ab, sie befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die Tatverdächtige befand sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung, als ein Mädchen und ein Junge, geboren 2015 bzw. 2017, von deren Vater tot vorgefunden wurden, berichtet die Nachrichtenagentur TASS. Demnach wiesen sie keine Spuren eines gewaltsamen Todes auf. Laut der Polizei ist anzunehmen, dass die beiden Kinder durch Ersticken gestorben sind. Den Angaben des Vaters zufolge habe sich bei seinem Eintreffen seine 25-jährige Ex-Frau in einem unzurechnungsfähigen Zustand befunden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker hat die Polizei die Ermittlungen wegen Doppelmordes an Minderjährigen aufgenommen. Wegen des dringenden Tatverdachts wurde die Mutter der beiden Kinder festgenommen. Nach der Festnahme gestand die Frau bei ihrer Vernehmung das Tötungsdelikt vollumfassend. Sie habe "plötzlich" den Drang verspürt, ihre Kinder zu töten, und anschließend Alkohol konsumiert, räumte sie ein. Den örtlichen Sozialschutzdiensten sei die Familie zuvor nicht als auffällig bekannt gewesen, erklärte eine zuständige Behörde auf Nachfrage. Die Tatverdächtige soll nun einer psychologisch-psychiatrischen Begutachtung unterzogen werden. Die Ermittler beantragten einen Haftbefehl gegen die Frau. Mehr zum Thema - Vier Tote bei Schießerei in Moskauer Wohnung – Polizei geht von Beziehungstat aus