Gewaltige Explosion in russischem Krankenhaus für Corona-Patienten

In der russischen Stadt Tscheljabinsk ist in einem Krankenhaus für Corona-Patienten ein Tank mit medizinischem Sauerstoff explodiert. Mehrere Videos zeigten eine gewaltige Detonation. Durch die Wucht wurden auch umliegende Häuser beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag etwa 1.800 Kilometer östlich von Moskau, als ein großer Sauerstoffkanister in Brand geriet. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich rund 170 Patienten, darunter 150 Personen mit bestätigtem Coronavirus, im Krankenhaus. Alle Patienten wurden in eine andere Klinik und in ein Gebäude des städtischen Stadions evakuiert. Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

Rund 20 Feuerwehrautos und 76 Einsatzkräfte waren an der Bekämpfung der Flammen beteiligt, teilten die lokalen Rettungsdienste mit. Eine erste Untersuchung des Vorfalls ergab, dass das Leck und der anschließende Brand durch unsachgemäße Montage und Handhabung des Sauerstofftanks verursacht wurden, so die Rettungsdienste von Tscheljabinsk.

Челябинск гремит🤦😱

Поликлиника Южно-уральского университета была переоборудована под больных коронавирусом.Пожар произошел с последующим взрывом в кислородной будке, из которой питали кислородом тех пациентов, которых находятся в реанимации на ИВЛ. pic.twitter.com/3GqRp8yM3I — Встречный Ветер (@headwind512) October 31, 2020

In Russland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen rasant. Am Montag wurden 18.257 neue Fälle gemeldet. Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben sich der offiziellen Statistik zufolge seit Beginn der COVID-19-Pandemie infiziert. In vielen Städten und Regionen werden nun provisorische Krankenhäuser eingerichtet.

Mehr zum Thema - Wladimir Putin: Kein Corona-Lockdown in Russland geplant