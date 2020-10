Zwangssterilisation oder Psychiatrie: RT sprach mit Opfern eines Skandals in Sibirien (Video)

Quelle: Gettyimages.ru © Luis Alvarez Symbolbild

Folge uns auf

Mehrere psychisch kranke Frauen sollen in einem Heim in Sibirien zwangssterilisiert worden sein. Als einige der Frauen versuchten, den Eingriff abzulehnen, sollen ihnen die Mitarbeiter mit einer Einweisung in die Psychiatrie gedroht haben. RT sprach mit einigen Opfern.

Frauen, die bereits schwanger waren, mussten abtreiben und wurden sterilisiert. Einige Heimmitarbeiter sollen außerdem betont haben, dass Behinderte keine Kinder haben sollten, da sie nur noch mehr kranke Kinder in die Welt setzen würden. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. Mehr zum Thema - Sibirien: Bewohnerinnen eines Pflegeheims sollen zwangssterilisiert worden sein