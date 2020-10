Feuer in russischem Munitionslager: Über 2.300 Menschen evakuiert

Quelle: Sputnik © Ilja Pitalew (Symbolbild)

Folge uns auf

In der Nähe eines Munitionslagers auf einem ehemaligen Militärgelände unweit der Stadt Rjasan, etwa 210 Kilometer südöstlich von Moskau, ist ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 2.300 Einwohner im Umkreis von fünf Kilometern sind am Mittwoch in Sicherheit gebracht worden.

Nahe dem Dorf Scheltuchino brach am Mittwochnachmittag auf einem Militärgelände ein Feuer aus, das zur Detonation der dort gelagerten Munition führte. Offenbar soll Gras auf dem Gelände in Brand geraten sein. Die Explosionswelle soll Fenster von mehreren Dutzend Wohngebäuden beschädigt haben. Mindestens sechs Menschen sind der Nachrichtenagentur TASS zufolge verletzt worden. Die nahe liegende Autobahn R-22 Kaspi wurde abgesperrt. In dem Gebiet gäbe es weiterhin vereinzelte Explosionen von Munitionsresten. Wie die Behörden mitteilten, stünden zur Bekämpfung des Feuers 430 Einsatzkräfte, 57 Technikeinheiten und ein Löschzug bereit. Außerdem sind spezielle Löschroboter im Einsatz. Mehr zum Thema - Russland: Heftige Explosion in Munitionslager – Über 1.600 Menschen evakuiert