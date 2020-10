Russland: Heftige Explosion in Munitionslager – Über 1.600 Menschen evakuiert

In der russischen Region Rjasan ist bei einem Brand ein Munitionslager explodiert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gibt es keine Todesopfer. Die Einwohner von Dörfern im Umkreis von fünf Kilometern werden evakuiert. Eine nahe liegende Autobahn wurde gesperrt.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr Ortszeit in der Region Rjasan etwa 300 Kilometer südöstlich von Moskau entfernt. Wie das russische Katastrophenschutzministerium mitteilte, geriet in der Nähe eines Munitionslagers Gras in Brand. Wegen starken Windes wurde das Feuer in Richtung Munitionslager getrieben. Der örtlichen Feuerwehr sei es nicht möglich gewesen, den Brand schnell zu löschen, hieß es in der Mitteilung.

Das Personal des Munitionslagers wurde evakuiert. Bislang gibt es keine Informationen über Verletzte. Mehr als 1.600 Einwohner aus mehr als 14 Dörfern wurden ebenso evakuiert, teilte der Katastrophenschutz mit. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind zehn Fahrzeuge und 150 Soldaten an den Löscharbeiten beteiligt. Drei Löschhelikopter sind in Einsatzbereitschaft, teilte das Ministerium weiter mit. Auch der Katastrophenschutz erklärte, die Behörde sei bereit, vier Löschflugzeuge vom Typ Il-76 sowie einen Löschzug einzusetzen. Der Chef der Behörde, Jewgeni Sinitschew, ist auch an den Unfallort gereist.

⚡️Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео pic.twitter.com/0PZwDkro3Y — lifenews_ru (@lifenews_ru) October 7, 2020

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen hohe Rauchsäulen, die über dem Explosionsort in den Himmel steigen. Es sind heftige Explosionen zu hören.

