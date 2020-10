Mehrere Kinder kollabieren bei Schulfest in Russland – Ursache unklar

Quelle: Sputnik © Jewgeni Nikolajenkow Mehrere Kinder kollabieren bei Schulfest in Russland – Ursache unklar

Folge uns auf

Bei einer feierlichen Veranstaltung an einer Schule in der westrussischen Stadt Welikije Luki haben sich insgesamt 13 Kinder plötzlich unwohl gefühlt und mussten medizinisch versorgt werden. Drei Schüler verloren dabei das Bewusstsein, wie lokale Behörden am Montag mitteilten.

Mittlerweile werden alle 13 Kinder in einem Krankenhaus der Stadt im Gebiet Pskow behandelt, berichtete die Nachrichtenagentur Sputnik unter Berufung auf das lokale Gesundheitskomitee. Demnach befinden sich drei Kinder im schweren und alle weiteren im mittelschweren Zustand. Zunächst wurden in russischsprachigen Medien Berichte über 13 ohnmächtig gewordene Kinder verbreitet, später wurde diese Zahl jedoch auf drei nach unten korrigiert. Bei den Kindern soll es sich um Schüler aus verschiedenen Klassen und verschiedenen Alters handeln, hieß es ferner. Nach der Krankenhauseinweisung wurden ihnen Proben entnommen, sie werden untersucht. Die Ursache des Geschehenen muss noch geklärt werden. Mehr zum Thema - Schulstart in Russland: Keine Maskenpflicht, aber Fiebermessen