China meldet Deal zum Bau eines Abschnitts des Moskau-Kasan-Autobahnprojekts in Russland

Die China Railway Construction gab bekannt, dass sie einen Vertrag für den Bau eines Abschnitts des Moskau-Kasan-Autobahnprojekts unterzeichnet hat. Die Autobahn ist Teil des russischen Abschnitts des Verkehrskorridors Europa-Westchina, das Russland und China verbindet.

Die China Railway Construction (CRCC) hat am Dienstag bekannt gegeben, einen Vertrag für den Bau eines Abschnitts des Moskau-Kasan-Autobahnprojekts in Russland unterzeichnet zu haben. Das Projekt hat einen Wert von 5,2 Milliarden Yuan (767 Millionen US-Dollar). Es sei das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen einen Bauvertrag für ein nationales Autobahnprojekt in Russland unterzeichnet habe, ließ CRCC in einer Pressemitteilung gegenüber der Global Times verlauten. CRCC ist ein staatliches chinesisches Unternehmen mit Sitz in Peking, das als Bauunternehmen vorwiegend im Bereich Eisenbahnbau tätig ist. Die Autobahn Moskau-Kasan ist Teil des russischen Abschnitts des Verkehrskorridors Europa-Westchina – ein Megaprojekt, das Russland, Kasachstan und China verbindet.

CRCC wird für den Bau eines 107 Kilometer langen Abschnitts zwischen Moskau und Kasan mit einer Gesamtlänge von 729 Kilometern verantwortlich sein.

Es wird erwartet, dass bis zu seiner Fertigstellung im Jahr 2024 die Reisezeit von Moskau nach Kasan von 12 Stunden auf 6,5 Stunden verkürzt wird. CRCC sagte, der Gewinn der Ausschreibung für die Autobahn Moskau-Kasan zeige eine engere chinesisch-russische Zusammenarbeit beim Bau des Verkehrskorridors Europa-Westchina.

Der Transportkorridor Europa-West-China soll Europa mit China über eine Autobahn mit einer Gesamtlänge von 8.500 Kilometern, davon 2.233 Kilometer auf dem Territorium der Russischen Föderation, verbinden. Im Rahmen des Projektes werden neue Straßen gebaut sowie bereits vorhandene modernisiert. Der russische Teilabschnitt erstreckt sich über die Städte Sankt Petersburg, Moskau, Nischni Nowgorod, Kasan und Orenburg.

Eine gemeinsam finanzierte Schnellfahrstrecke zwischen Kasan und Moskau im Wert von 22 Milliarden US-Dollar wurde 2013 vereinbart. Es gab jedoch kaum Zeichen für Fortschritte. "Die Kosten für Autobahnen sind viel niedriger als für Hochgeschwindigkeitszüge und könnten den beiden Seiten auch dabei helfen, ihre bilateralen Beziehungen zu stärken", sagte Li Lifan, ein Russlandexperte an der Akademie der Sozialwissenschaften Shanghai.

Es sei das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen an Russlands National Project-Programm beteiligt ist. Dieses ziele darauf, die Wirtschaft des Landes wiederzubeleben, die unter dem wachsenden Druck aufgrund niedriger Ölpreise, westlicher Sanktionen und in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie leide, hieß es in der South China Morning Post.

