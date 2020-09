Putin: Kampf gegen das Coronavirus in Russland noch nicht beendet

Menschen auf einer Rolltreppe in der Moskauer Metro.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat darauf hingewiesen, dass der Staat im Kampf gegen das Coronavirus ungern auf die strengen Lockdown-Beschränkungen zurückgreifen würde. Es sei notwendig, entsprechende Maßnahmenprogramme für jeweilige Regionen zu entwickeln.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mitgeteilt, dass er nicht bereit sei, in Russland erneut Beschränkungen gegen die Verbreitung des Coronavirus einzuführen. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Donnerstag, dem 24. September, während eines Online-Treffens mit den gewählten Gouverneuren mit. Er sagte:

Sobald man sich kurz entspannt, kann sich die Situation schnell ändern. Ich möchte sehr ungern auf diese restriktiven Maßnahmen zurückgreifen, die wir in diesem Frühjahr eingeführt hatten.

Putin fügte laut dem Portal Gazeta.ru hinzu, dass gegenüber anderen Ländern, die erneut strenge Beschränkungen einführen, die Situation in Russland günstiger sei, da die Behörden rechtzeitig wirksame Maßnahmen ergreifen würden.

Seiner Meinung nach ist es notwendig, auf der Grundlage der Situation in der jeweiligen Region "umfassende Programme zum Schutz der älteren Menschen und derjenigen, die durch eine Vielzahl von Umständen gefährdet sind", zu entwickeln.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass der Kampf gegen das Coronavirus in Russland noch nicht beendet sei.

Am selben Tag trat die Verordnung des Chefarztes der staatlichen Gesundheitsdienste der Russischen Föderation in Kraft. Diese sieht vor, dass aus dem Ausland zurückkehrende Russen bis zur Vorlage eines Corona-Tests in Selbstisolation zu Hause bleiben.

Mehr zum Thema - Russland: Zweiter Lockdown nicht in Sicht – Anstieg war vorhersehbar und ist kontrollierbar