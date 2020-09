Der Anteil Russlands am GBI-EM-Index der US-Bank J.P. Morgan, der wichtigsten globalen Benchmark für Anleihen in Landeswährung von Schwellenländern, ist gegenüber etwa sieben Prozent vor zwei Jahren und nur 1,5 Prozent im Jahr 2007 auf 8,3 Prozent gestiegen, wie neue Daten zeigen.

Analysten sagen, dass die Staatsreserven im Gesamtwert von weit über einer halben Billion US-Dollar, eine kompetente Zentralbank und eine konservative Fiskalpolitik Russland zu einem der stärksten Märkte machen, der bis auf die schlimmsten Sanktionen kugelsicher ist.

Experten wiesen gegenüber Reuters darauf hin, dass die neuen Sanktionsdrohungen gegen Moskau den Reiz der günstigen "Realzinsen" von zwei Prozent (Zinsen minus Inflation) und einer der stärksten öffentlichen Bilanzen der Welt nicht beeinträchtigen werden. Daniel Moreno, der Leiter der Abteilung für Schulden in Schwellenländern bei der internationalen Banken- und Finanzgruppe Mirabaud, erklärte:

Was wir wissen, ist, dass die USA und die EU in den letzten sechs Jahren seit den Ereignissen in der Ukraine kontinuierlich Sanktionen verhängten. Die Frage ist, ob diese Sanktionen eine (für den Westen) wünschenswerte Wirkung haben. Ich denke, die Antwort lautet definitiv Nein.