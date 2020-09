Dreitägiger Wahlmarathon: Einheitlicher Wahltag in Russland hat begonnen

Am Freitag hat in Russland der sogenannte Einheitliche Wahltag begonnen. In diesem Jahr dauert er drei Tage und findet wegen der COVID-19-Pandemie sowie Änderungen in der Wahlgesetzgebung unter besonderen Bedingungen statt.

Insgesamt werden vom 11. bis 13. September in 83 Regionen über 9.000 Wahlkampagnen auf verschiedenen Ebenen durchgeführt. Die Bewohner von 18 Regionen wählen die Gouverneure, weitere elf Regionen wählen die Abgeordneten lokaler Parlamente, während in 22 Regionalhauptstädten Wahlen der Stadträte stattfinden.

Der Einheitliche Wahltag dauert im Jahr 2020 drei Tage. Die Zentrale Wahlkommission Russlands traf diese Entscheidung, um den Gesundheitsschutz der Wähler und der Mitarbeiter von Wahlkommissionen während der COVID-19-Pandemie zu sichern sowie um "möglichst hohe Bequemlichkeiten zu schaffen". Die endgültige Auszählung der Stimmen beginnt nach Schließung der Wahllokale am Sonntag um 20.00 Uhr Ortszeit.

Der dreitägige Wahlmarathon startete auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands. Die dortigen Wahllokale öffneten um 8 Uhr am Freitag, als es in Moskau noch Donnerstagabend war. In der Region finden Gouverneurswahlen statt, fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt.

Um Mitternacht in Moskau öffneten die Wahllokale in der Region Magadan, deren Einwohner die Abgeordneten des regionalen Parlaments sowie den Stadtrat der regionalen Hauptstadt wählen.

Die Einwohner von vier Wahlbezirken in Pensa, Jaroslawl, Kursk sowie in der Republik Tatarstan werden an zusätzlichen Wahlen zur Staatsduma teilnehmen. Die Wähler in Jaroslawl und Kursk können ihre Stimme unter anderem nicht nur in traditionellen Wahllokalen, sondern auch per Internet abgeben. Die digitale Fernabstimmung wird hier parallel zu dem üblichen Abstimmungsprozess ablaufen.

Zum ersten Mal beteiligen sich an den Regionalwahlen vier neue Parteien, die im Frühling 2020 registriert wurden. Es handelt sich um die Parteien "Nowye ljudi" ("Neue Menschen"), "Sa prawdu" ("Für die Wahrheit"), "Seljonaja iniziatiwa" ("Grüne Initiative") sowie die Partei der direkten Demokratie. Mehrere russische Politologen vertreten die Meinung, dass sich diese Parteien mit der Teilnahme an den Regionalwahlen auf die im Jahr 2021 bevorstehenden Parlamentswahlen in Russland vorbereiten.