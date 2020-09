China nimmt an Russlands Militärübungen "Kaukasus 2020" teil

Ende September finden in Russland die Militärmanöver "Kaukasus 2020" statt. Berichten zufolge sollen neben den russischen auch Soldaten aus neun weiteren Staaten daran teilnehmen, unter ihnen Soldaten der chinesischen Armee. Neun weitere Staaten wollen Beobachter schicken.

Das chinesische Militär wird an den strategischen Übungen "Kaukasus 2020" teilnehmen, die im September in Russland durchgeführt werden. Das teilte das chinesische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. In der entsprechenden Ankündigung heißt es:

In Übereinstimmung mit den Vereinbarungen zwischen China und Russland wird die Volksbefreiungsarmee ihre Soldaten in die russische Region Astrachan zur Teilnahme an den strategischen Übungen 'Kaukasus 2020' entsenden, die zwischen dem 21. und 26. September stattfinden werden.

Das Dokument gibt zudem bekannt, dass Soldaten aus Armenien, Weißrussland, dem Iran, Myanmar, Pakistan und anderen Ländern ebenfalls teilnehmen werden.

Am Dienstag teilte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu mit, dass Militärkontingente von neun ausländischen Nationen sich an den Übungen beteiligen werden, und fügte hinzu, dass neun weitere Länder ihre Beobachter entsenden.

