Energieministerium: Russland muss Ölmarktanteile zurückgewinnen, wenn sich globale Nachfrage erholt

Moskau hat ein Programm von ungenutzten Erdölquellen ausgearbeitet, die in Betrieb genommen werden könnten, sobald sich die weltweite Nachfrage von der Corona-Krise erholt. Das teilte der russische Energieminister Alexander Nowak mit.

Die Ölpreise fielen am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Juni, während die Nachfrage angesichts der wachsenden Besorgnis über die weitere Ausbreitung des Coronavirus zunimmt.

Die internationale Benchmark Brent stürzte um mehr als fünf Prozent auf 39,72 US-Dollar pro Barrel ab. Der Rohölpreis der US-Westtexas-Intermediate fiel um acht Prozent auf 36,60 US-Dollar pro Barrel und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 16. Juni.

Russlands Energieminister Alexander Nowak wies darauf hin, dass Moskau Pläne für ungenutzte Erdölquellen ausgearbeitet habe, die in Betrieb genommen werden könnten, sobald sich die weltweite Nachfrage erholt. Er erklärte:

Sobald die [Öl-]Nachfrage wieder das Vorkrisenniveau erreicht, wird es für Russland und andere ölproduzierende Länder äußerst wichtig sein, schnell Marktanteile zurückzugewinnen oder sogar auszuweiten.

Die neuen Bohrlöcher sollen in den Jahren 2020 und 2021 erschlossen werden, aber unangetastet bleiben, bis das derzeitige OPEC+-Abkommen über die Förderkürzung im April 2022 ausläuft. Die Bohrungen sollen dann in den nächsten Jahren entsprechend dem erwarteten Wachstum der Energienachfrage in Betrieb genommen werden.

Laut Nowak zog es die Regierung in Erwägung, Unternehmen, die sich an dem ausgearbeiteten Programm beteiligen, ab Anfang 2022 dreijährige Steuererleichterungen anzubieten, wobei die Zahl der ungenutzten Erdölquellen auf 2.700 geschätzt wird.

Die Banken werden einen Teil der Mittel im Rahmen von Garantien der staatlichen Wneschekonombank bereitstellen, und während die Steuererleichterungen auf 32 Milliarden Rubel (419 Millionen US-Dollar) geschätzt werden, soll der Haushalt 1,15 Billionen Rubel (15 Milliarden US-Dollar) zurückerhalten, sobald die Bohrlöcher in Betrieb sind.

Nowak zufolge werden die Gesamtausgaben der Ölgesellschaften selbst auf 300 bis 400 Milliarden Rubel (vier bis fünf Milliarden US-Dollar) geschätzt. Er schlug vor, dass sich die Unternehmen in der "grünen" Energieproduktion engagieren, bis sich die Ölnachfrage erholt. Eine ähnliche Idee könnte auch für den Gassektor in Betracht gezogen werden, der ebenfalls von der schwachen Nachfrage inmitten der Corona-Pandemie hart getroffen wurde.

Die OPEC+-Länder kürzen derzeit die Ölförderung bis Dezember um 7,7 Millionen Barrel pro Tag, um dem durch die Pandemie bedingten Preisverfall zu begegnen.

