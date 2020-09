"Im Dienst eines schmutzigen politischen Gewusels": Moskau zur Nawalny-Erklärung der Bundeswehr

Mit seinem Vorgehen im Fall Nawalny blufft Berlin und stellt sich in den Dienst eines schmutzigen politischen Gewusels, erklärte die Sprecherin der russischen Außenministeriums Marija Sacharowa. Dazu müsse nun der deutsche Botschafter in Moskau eine Erklärung abgeben.

In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung nahm das Außenministerium Stellung zu der lautstarken Erklärung des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr (InstPharmToxBw), laut der ein Labortest "zweifelsfrei" Nowitschok-Spuren in den Proben des russischen oppositionellen Politikers bestätigt habe. Aus Gründen der Vertraulichkeit weigerte sich das Institut jedoch, nähere Details zu den Hintergründen eines solchen Befundes vorzulegen. Die Einrichtung erteilte ebenso keine Erlaubnis für Video- und Interviewaufnahmen mit den Mitarbeitern des InstPharmToxBw.

Den Vorwand der Vertraulichkeit der Labordaten hielt Sacharowa für unglaubwürdig, indem sie sagte:

Von welcher Vertraulichkeit kann man überhaupt reden, wenn laut Medienberichten der Datenaustausch zwischen der Charité, dem Bundeswehrlabor, dem britischen Labor Porton Down und bulgarischen Einrichtungen an Fahrt zunimmt? Und all das gelangt in den Besitz solcher Whistleblower-Plattformen wie Bellingcat.

Sacharowa erinnerte auch daran, dass Bundesaußenminister Heiko Maas im Interview mit deutschen Medien "zahlreiche Nachweise" der Mitwirkung Russlands an dem angeblichen Giftanschlag gegen Alexei Nawalny angesprochen habe. In diesem Zusammenhang argumentierte sie:

Diese Angelegenheit ist viel zu ernst, als dass man Deutschlands Spitzenvertreter auch weiterhin alle Informationen hätte für sich behalten lassen.

Moskau appellierte ferner an die deutschen Kollegen, alle verfügbaren Erkenntnisse mitzuteilen, die in der Sache relevant seien, darunter die Laborbefunde der Bundeswehr sowie jene "Nachweise", auf die sich das deutsche Auswärtige Amt beruft. Sacharowa gab außerdem bekannt, dass der deutsche Botschafter in Moskau in Verbindung mit den Anschuldigungen aus Berlin ins russische Außenministerium vorgeladen wurde. Sie sagte:

Es ist an der Zeit, die Karten offen auf den Tisch zu legen. Denn alle sehen ein: Berlin blufft und stellt sich in den Dienst eines schmutzigen politischen Gewusels.

Am 2. September teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einer außerordentlichen Sitzung des Sicherheitskabinetts im Kanzleramt mit, dass Nawalny mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sei. Dieser Befund basiere auf der Auswertung des toxikologischen Speziallabors der Bundeswehr.

Anschließend forderte die Bundesregierung die russische Regierung auf, das mutmaßliche Verbrechen umgehend aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie drohte, den Fall auf die internationale Agenda zu setzen, sollte Russland dieser Aufforderung nicht nachkommen. Viele deutsche Politiker beschuldigen den russischen Präsidenten persönlich des Mordversuches und fordern den Baustopp des milliardenschweren Pipelineprojekts Nord Stream 2.

Russland bestreitet die Vorwürfe als "absurd" und wirft Berlin eine Behinderung der Untersuchung vor. Russische Vertreter, wie zuletzt die Sprecherin des Außenministeriums Marija Sacharowa, weisen auf das Rechtshilfegesuch der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom 27. August hin, das bislang unbeantwortet blieb.

