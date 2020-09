Schulstart in Russland: Keine Maskenpflicht, aber Fiebermessen

Schulstart an einer Schule in Wladiwostok

In Russland beginnt wie jedes Jahr am 1. September das neue Schuljahr. Laut dem Bildungsministerium gelten neue Vorschriften, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Jeden Morgen wird bei allen Schülern die Temperatur gemessen, Maskenpflicht gilt für sie aber nicht.

Am Dienstag kehren in Russland etwa 17 Millionen Kinder und Jugendliche aus den Sommerferien in die Klassenzimmer zurück. Etwa zwei Millionen Kinder werden erstmals zur Schule gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es jedoch Einschränkungen: So wird bei den Schulkindern täglich die Temperatur gemessen, alle Massenveranstaltungen sind untersagt. Bei ersten Krankheitsanzeichen muss ein Kind zu Hause bleiben.

Außerdem sollen die Schüler nicht mehr die Klassenräume wechseln und morgens zeitversetzt in den Schultag starten, damit es auf den Fluren nicht zu Gedränge kommt. Nach jeder Unterrichtseinheit werden die Klassenzimmer gereinigt. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Diese gilt nur für Kantinenmitarbeiter.

In Russland sind nach offiziellen Angaben bereits 1.000.048 Corona-Infektionen erfasst geworden. Täglich kommen rund 5.000 neue positiv Getestete hinzu.