Oppositioneller Aktivist und Journalist Jegor Schukow in Moskau angegriffen

In Moskau ist der oppositionelle Aktivist und Journalist Jegor Schukow angegriffen worden. Schwere innere Verletzungen habe der 22-Jährige nicht erlitten und ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte Schukows Team mit. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Blogger und Journalist Jegor Schukow wurde am Sonntagabend nahe seines Hauses in Moskau von Unbekannten angegriffen und verletzt. Zwei unbekannte Männer sollen dem Aktivisten am Sonntag nach einer Sendung vor seiner Wohnung aufgelauert und ihn dann zusammengeschlagen haben. Schukows Team veröffentlichte in den sozialen Netzwerken Bilder von den Verletzungen. Demnach wurde weiter auf den Kopf des jungen Mannes eingeschlagen, als er schon am Boden lag.

Wegen Platzwunden im Gesicht und des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma musste er in ein Krankenhaus, berichtete der Radiosender Echo Moskwy, für den der Blogger arbeitet. Später wurde er wieder aus dem Krankenhaus entlassen, teilte Schukows Team auf dem Messengerdienst Telegram mit.

Die Moskauer Polizei hat Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet. Schukows Team zufolge hatten Unbekannte bereits vor einem Monat versucht, ihn vor seiner Haustür zu attackieren. Er habe da aber fliehen können.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte den Angriff auf den Blogger. "Wir wissen nicht, wer und warum ihn verprügelt hat. Wir wissen, dass die Behörden alle notwendigen Ermittlungen durchführen, und hoffen, dass die Täter festgestellt und zur Verantwortung gezogen werden", sagte Peskow gegenüber Journalisten am Montag.

Schukow war im vorigen Jahr wegen Beteiligung an Oppositionsprotesten in Moskau in Erscheinung getreten. Später wurde die Anklage aufgrund der Teilnahme an Massenunruhen zurückgezogen, und Schukow wurde wegen Anstachelung zur extremistischen Tätigkeit über Youtube angeklagt. Ein Gericht verurteilte ihn zu drei Jahren Haft auf Bewährung und untersagte ihm, für zwei Jahre eigene Webseiten im Internet zu betreiben. Das Gericht sagte in seinem Urteil, dass die Schuld des Bloggers durch Suchprotokolle in seinem Haus und Expertenbeweise bestätigt wurde. Alexander Korschikow, ein Experte des russischen Inlandsgeheimdienstes (FSB), gab zu, dass er – obwohl er in Schukows Worten keine direkten Aufrufe zu Gewalt fand – zu dem Schluss kam, dass der Blogger Gewalt geschürt habe. Schukow beteuerte während des Prozesses seine Unschuld.

