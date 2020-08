Ende einer Epoche: Moskau gibt historischen O-Bus-Betrieb auf

Nach einem jahrelangen schrittweisen Abbau des einst größten und auch ältesten Oberleitungsbusnetzes der Welt hat Moskau den Betrieb der O-Busse endgültig eingestellt. Eine letzte Retro-Linie soll künftig an das Symbol der früheren Epoche erinnern.

Ab Dienstag sind die legendären blauen Oberleitungsomnibusse somit nicht mehr auf den Straßen der russischen Hauptstadt zu sehen. Dies wurde möglich, nachdem alle regulären Linien-O-Busse in Moskau durch Elektrobusse und konventionelle Omnibusse ersetzt wurden, teilte die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Generaldirektor des Moskauer Verkehrsunternehmens (Mosgortrans), Leonid Antonow, mit. Er sprach von einer neuen Epoche in der Geschichte des Elektroverkehrs und fügte hinzu:

Die Entscheidung, schrittweise auf den O-Bus-Betrieb zu verzichten, ist uns schwergefallen, doch wir verstehen, dass dies ein Schritt nach vorne ist. Die Zukunft gehört den innovativen elektrischen Verkehrsmitteln.

Als Hommage an das symbolträchtige Fahrzeug soll laut Antonow eine einzige O-Bus-Linie trotzdem bestehen bleiben und fortan "für immer" zum Stadtbild Moskaus gehören. Die Route soll den Moskauer Komsomolskaja-Platz, volksmundlich auch "Platz der drei Bahnhöfe" genannt, mit der unweit gelegenen Noworjasanskaja Straße verbinden. Eine solche Wahl fiel nicht umsonst auf diesen Stadtteil – im Jahre 1937 wurde in der Noworjasanskaja Straße der zweite O-Bus-Park in Moskau eröffnet. Die Testfahrten auf der Strecke sind für September geplant. Sie soll in der Zukunft mit zwei nostalgischen Retro-Oberleitungsbussen bedient werden.

В Москве навсегда останется один троллейбусный маршрут 🚎



Он будет проходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.



Позднее запустим на нём два ретротроллейбуса.



На других троллейбусных маршрутах – автобусы и электробусы (скоро их будет больше). pic.twitter.com/coeyldWmMw — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 25, 2020

Der reguläre O-Bus-Betrieb wurde in Moskau im Jahre 1933 aufgenommen. In den darauffolgenden Jahren wurde das Moskauer O-Bus-Netz zum weltweit größten seiner Art ausgebaut. In jüngster Zeit wurde das Stadtnetz der Oberleitungsbusse im Hinblick auf technische Überfälligkeit dieses Verkehrsmittels sowie die aktuelle Überlastung der Moskauer Straßen stufenweise abgebaut. Am Dienstag wurden auch die sechs verbleibenden Linien-O-Busse eingestellt und durch modernere E-Busse ersetzt. Mit Beginn ihres Einsatzes 2018 operieren inzwischen bereits 36 Linienelektrobusse auf den Straßen Moskaus.

Mehr zum Thema - Moskau streitet: Haben die legendären Oberleitungs-Busse noch eine Zukunft?