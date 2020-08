Kreml sieht keine Gründe für Ermittlung im Fall Nawalny

Peskow sagte gegenüber Journalisten bezüglich einer mutmaßlichen Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny:

In erster Linie muss man die Substanz identifizieren und feststellen, was den Zustand verursacht hat. Es muss ein Anlass für eine Ermittlung vorhanden sein. Bislang sehen wir einen Patienten im Koma. Wir verstehen nicht, warum sich die deutschen Kollegen mit dem Wort 'Vergiftung' so sehr beeilen. Das ist eine Version, wissen Sie, sie war unter den ersten, die unsere Ärzte überprüft haben. Aber ich betone nochmals, die Substanz ist bislang noch nicht festgestellt worden. Falls festgestellt wird, dass es eine Vergiftung war, wird es sicherlich einen Anlass für eine Ermittlung geben.