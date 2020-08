Russische Ärzte: Nawalny ist transportfähig und wird nach Deutschland gebracht

Medizinische Spezialisten die aus Deutschland kamen, um den russischen Oppositionspolitiker Alexei Navalny abzuholen, fahren in ein Krankenhaus in Omsk ein. 21. August 2020

Die Ärzte in der Omsker Klinik, in der sich der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny befindet, erklärten auf einer Pressekonferenz, dass dieser transportfähig ist und nach Deutschland gebracht wird. Der Transport findet heute noch statt, so der stellvertretende Chefarzt.

Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der seit Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus der Stadt Omsk im Koma liegt, soll heute noch nach Deutschland gebracht werden. Das erklärte der stellvertretende Chefarzt der Klinik, Anatoli Kalinitschenko, am Freitag, wie das Nachrichtenportal Gorod55 berichtet. Die Ärzte aus Deutschland hätten an der Fallkonferenz teilgenommen und seien mit der Behandlung zufrieden, hieß es.

Nawalny zeige eine positive Dynamik, sein Gehirn sei in stabilem Zustand, zitiert Gorod55 den Chefarzt. Die Ärzte schlossen eine Vergiftung völlig aus. Auf Wunsch der Familie soll der 44-Jährige nach Deutschland gebracht werden. Die Ärzte in Omsk hatten keine Einwände, sagte Kalinitschenko. Ihm zufolge soll der Transport heute stattfinden.

Am Donnerstagmorgen fühlte sich Nawalny auf seiner Rückreise nach Moskau an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft S7 unwohl und fiel in Ohnmacht. Aufgrund des sich rapide verschlechternden Gesundheitszustands musste das Flugzeug in Omsk zwischenlanden, wo Nawalny auf eine Intensivstation in einem Krankenhaus gebracht wurde.

