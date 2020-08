"Corona existiert nicht!": Mann verwüstet Testlabor in Moskau und pöbelt Mitarbeiter an

Quelle: Sputnik © Vladimir Pesnya Blutproben in einem Labor in Moskau (Symbolbild)

Folge uns auf

Ein Mann hat am Sonntagabend ein Corona-Testlabor in Moskau verwüstet. Dabei soll er gerufen haben, dass das Coronavirus nicht existiert. Er versetzte die Angestellten in Angst und drohte ihnen mit dem Tod. Die Polizei nahm den Randalierer fest.

Der Unruhestifter betrat die Gemotest-Klinik im Südosten Moskaus am Sonntag und schob Besucher und medizinisches Personal beiseite. Er schrie, dass das Coronavirus nicht existiert, während er den Behandlungsraum zerstörte. Die Folgen des Vorfalls wurden auf einem Video festgehalten. Darin sehen die Mitarbeiterinnen des Testlabors sichtlich erschrocken aus, einige Frauen weinen. Eine Mitarbeiterin meldete den rabiaten Mann der Polizei. Dieser soll sie mit den folgenden Worten bedroht haben: "Wenn ich zurückkomme und du noch hier bist, bringe ich dich um." Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS wurde der Mann schließlich festgenommen. Während des Vorfalls wurde niemand verletzt. В Москве мужчина ворвался в клинику"Гемотест",где стояли люди,желающие пройти тест и с криками"Коронавируса нет" начал крушить все вокруг.Потом начал угрожать медикам и клиентам,что убьет их, если они еще будут здесь,когда он вернется.Клинику закрыли,полиция ведет поиск дебошира. pic.twitter.com/pl0agMFbrL — Анфиса (@anfisa_a_n) August 16, 2020 Mehr zum Thema - Russland hat mit Produktion von Sputnik-V-Impfstoff begonnen