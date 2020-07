Russischer Inlandsgeheimdienst FSB nimmt Gouverneur der Region Chabarowsk fest

Der Föderale Sicherheitsdienst Russlands (FSB) hat am 9. Juli den Gouverneur der Region Chabarowsk, Sergei Furgal, festgenommen. Die Anschuldigung gegen den Politiker wiegt schwer: Er soll noch Mitte der 2000er-Jahre Morde an örtlichen Unternehmern organisiert haben.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation (FSB) den amtierenden Gouverneur der Region Chabarowsk, Sergei Furgal, festgenommen. Der Einsatz fand vor dem Haus des Politikers statt, als dieser auf dem Weg in sein Büro war. Noch am Tag seiner Festnahme wurde der 50-Jährige in die russische Hauptstadt Moskau überstellt.

Wie die Sprecherin des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation, Swetlana Petrenko, mitteilte, sei der Gouverneur im Zusammenhang mit der Ermittlung gegen eine kriminelle Vereinigung festgenommen worden. Diese soll hinter "besonders schweren Verbrechen gegen Leben und Gesundheit" von Unternehmern in der Region Chabarowsk und dem benachbarten Gebiet Amur in der Zeitspanne von 2004 bis 2005 stecken. Zuvor waren in diesem Fall vier aktive Mitglieder der Gruppe verhaftet worden.

Aus Ermittlungskreisen hieß es, dass Furgal unter dem Verdacht stehe, mindestens zwei Morde und einen versuchten Mord organisiert zu haben. Die Behörde werde außerdem seine Rolle in weiteren besonders schweren Verbrechen untersuchen, die in der Region Chabarowsk und im Gebiet Amur begangen worden waren.

Sergei Furgal war im Jahr 2018 zum Gouverneur der fernöstlichen Region Russlands gewählt worden. Das Mitglied der Liberal-Demokratischen Partei (LDPR) gewann mit fast 70 Prozent der Stimmen die Stichwahl gegen den damaligen Gouverneur Wjatscheslaw Sport aus der Regierungspartei Einiges Russland. Zuvor war er viele Jahre in Folge Abgeordneter der Staatsduma in Moskau gewesen.

Ein Interimsgouverneur wurde bislang nicht ernannt. Sollte Sergei Furgal seines Amtes enthoben werden, könnte sein Nachfolger erst im September 2021 in einer Regionalwahl bestimmt werden.